Teknoloji devi Google, 1990 yılında vizyona giren “Evde Tek Başına” filmini, akıllı ev asistanı Google Home’a uyarladı. 28 yıl önce vizyona giren filmde Kevin McCallister karakterini canlandıran Macaulay Culkin, Google için tekrar kamera karşısına geçti.

Şu anda 38 yaşında olan Macaulay Culkin, filmin orjinalinde olduğu gibi yine yılbaşı dönemine evde yalnız giriyor.

Culkin’in asistanına “Bugün takvimimde ne var?” demesiyle başlayan reklam filminde, Google Home, “Bir etkinliğiniz var: Evde yalnız kalmak” diye cevap veriyor. Google’ın Home cihaz serisi ile birlikte akıllı asistanı Google Asistan’ın da özelliklerinin tanıtıldığı videoda Kevin McCallister karakteri, filmin orjinalinde olduğu gibi eve girmeye çalışan hırsızları engellemeye çalışıyor.

Ancak Culkin bu sefer hırsızları, “Hey Google, operasyon Kevin’i başlat” diyerek devreye soktuğu sesli komutlarını yerine getiren Google Asistan yardımıyla engelliyor.

Geçen hafta Türkiye'deki Android kullanıcılarına da da Türkçe olarak kullanıma açılan Google Asistan'ın özelliklerinin sergilendiği ve Google tarafından YouTube üzerinden yayınlanan video, kısa süre içinde 7 milyonluk izlenme sayısına ulaştı.

İşte o video: