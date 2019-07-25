Almanya kıyılarında izole bir ada. Imgur kullanıcısı ilk başta burayı savunma amaçlı inşa edilmiş askeri bir yapının kalıntısı sandı. Ancak daha sonra bu küçük adanın 1989 yılında rüzgar erozyonunu önlemek için insan eliyle yapıldığı anlaşıldı.