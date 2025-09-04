Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Google düzeldi mi 4 Eylül 2025: Google açılıyor mu, giriş yapılıyor mu, kullanılıyor mu, erişim sorunu kalktı mı, arama yapılıyor mu?

        Google çöktü, milyonlarca kullanıcı etkilendi! 4 Eylül 2025 Google düzeldi mi, son durum nedir?

        4 Eylül 2025 Perşembe günü Google'da meydana gelen erişim sorunu ile beraber tüm Google servisleri de çöktü. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen sorunun ardından şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu, bir saati aşan bir süre sonunda düzeltildi. Peki, 4 Eylül 2025 Google düzeldi mi, açılıyor mu? İşte, konuya dair son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 11:33 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:33
        • 1

          4 Eylül Perşembe günü Google'da yaşanan erişim probleminin ardından kullanıcılar Google ve Google bazlı uygulamalara giriş yapamadı.Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan erişim sorunu bir saati aşkın bir süre sonunda çözüldü. Şimdi, konu hakkında Google'dan gelecek resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Google düzeldi mi, arama yapılıyor mu? İşte, Google'da son durum...

        • 2

          GOOGLE ÇÖKTÜ!

          Google ve ona bağlı olarak çalışan diğer tüm uygulamalar 4 Eylül 2025 Perşembe günü çöktü. Milyonlarca kullanıcı Google merkezli uygumalara giriş yapamadı ve bu durum, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

        • 3

          4 EYLÜL 2025 GOOGLE'DA SON DURUM NEDİR, GİRİŞ YAPILIYOR MU?

          1 saatten uzun süren erişim problemi öğle saatlerine doğru giderildi ve hizmetlere yeniden erişim sağlandı.

        • 4

          RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

          Google'da yaşanan erişim sorunu arkasından gözler Google'dan gelecek açıklamaya döndü ancak şirket şu anda konuya dair bir açıklama yapmadı.

        • 5
