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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google deprem bildirimi uyarı sistemi: Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır? - Teknoloji Haberleri

        Google deprem bildirimi uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır?

        Deprem uyarı sistemleri, deprem başladığında P dalgalarını algılar ve hızlı bir şekilde S dalgalarının ne zaman ulaşacağını hesaplar. Bu tahmin, depremin merkezine olan uzaklığına göre değişir. Eğer kullanıcılar, S dalgalarının ulaşmasından hemen önce bildirim uyarısı alırsa kendilerini güvenli konuma alabilirler. İşte Google'ın deprem uyarı sistemini kullanma yolları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:32
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        • 1

          Deprem uyarı sistemleri, deprem sırasında meydana gelen sismik dagaların hızını ve yayılma süresini izleyerek uyarı gönderir. Bu dalgalar, depremin merkez noktasından başlayarak farklı bölgelere yayılır. Uyarı sistemi, bu dalgaların hızını hesaplar. Depremin büyüklüğüne ve merkezin uzaklığına bağlı olarak deprem dalgalarının belirli bir bölgeye ne zaman ulaşacağını tahmin eder. Peki, Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl indirilir ve çalışır?

        • 2

          GOOGLE DEPREM UYGULAMASI NEDİR?

          Deprem uyarı sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan tüm telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak uyarıları alabilmek için bildirimlerin telefondan açılması gerekiyor. Ayrıca bu uyarılar yalnızca Wi-Fi ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

        • 3

          GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

          Android deprem uyarı sistemi, 3 milyardan fazla Android telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

          Deprem uyarı sistemi telefonun "konum" ayarları üzerinden yapılıyor. Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremi algılayacağına dair bir taahhüt vermiyor. Telefonlar yakın çevrenizde meydana gelen 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı veriyor.

        • 4

          GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

          Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun "Ayarlar" menüsüne gidin. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz.

        • 5

          İOS TELEFONLARDA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

          Ayarlar bölümüne gidin. "Acil durum" seçeneğine basın. Deprem uyarıları sayfasını göreceksiniz. "Uyarıları aç" tuşuna basarak aktif hale getirebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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