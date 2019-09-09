Okulun İlk Günü... Bugün milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Arama motoru Google'da öğrencilerin heyecanını anasayfasında hazırladığı bir doodle ile paylaştı. Biz de okulun ilk gününde yapılması gereken bilgileri hem veli hem de öğrenciler için hazırladık. Ayrıntılar haberimizde...

OKULUN İLK GÜNÜ 2019

Google, 2019-2020 eğitim-öğretim hayatının başlamasının sebebiyle bir animasyon paylaştı. Bu animasyonda okul zili çalıyor. İşte o özel logo...

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OKULUN İLK GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Okulun ilk gününden önce okula hazırlık provası yapın, bu ayrılırken çocuğunuzun hissedebileceği ayrılık kaygısını büyük ölçüde azaltabilir.

Korkularınızı en aza indirin ve çocuğunuzun rahatlığını sağlayın. Onu okula bırakma konusunda suçlu veya endişeli hissederseniz, çocuğunuz muhtemelen bunu algılar. Ne kadar sakin ve güvende olursanız çocuğunuzda o

kadar çok sakin olacaktır.

Gitme zamanı geldiğinde, çocuğunuza veda etmeye özen gösterin. Asla saklanmayın. Çocuğunuza güle güle demeden ayrılmak çekici gelebileceği gibi, size olan güvenini de riske atacaktır.

Bir kere vedalaştıktan sonra derhal ayrılın. Uzun bir veda olayı, yalnızca çocuğun okulunun kötü bir yer olduğuna olan inancını güçlendirecektir.

Oyalanmayın. Yanında ne kadar uzun kalırsanız, ayrılmak o kadar zorlaşır. Çocuğunuza, "Sonra görüşürüz" diyene kadar orada olacağınızı bildirin.