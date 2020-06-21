Bugün Babalar Günü! İnternet devi Google, Babalar Günü'ne özel Doodle hazırladı. Gece 00.00'dan sonra yayına giren Doodle, babalar ve evlatları için sürpriz oldu.

Doodle'a tıklayan milyonlarca kullanıcı karşılarında 'Babalar Gününüz kutlu olsun, El işi yapalım' şeklinde bir sekme ile karşılaşıyor.

Kullanıcılar, Babalar Günü için özel tasarlanan Doodle ile görsel oluşturup sosyal medya veya e-mail yoluyla babalarına mesaj olarak gönderebiliyorlar...

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.