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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google'dan 1 milyar euroluk yatırım - Teknoloji Haberleri

        Google'dan 1 milyar euroluk yatırım

        Google, Finlandiya'daki veri merkezinin genişletilmesine yönelik 1 milyar euroluk yatırım yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:03 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:03
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        Google'dan 1 milyar euroluk yatırım
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        Google tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezinin genişletileceği aktarıldı.

        Açıklamada, söz konusu veri merkezi kampüsünün genişletilmesine yönelik istihdam, inovasyon ve ekonomik faaliyeti desteklemek üzere 1 milyar euroluk yatırım yapılacağı kaydedildi.

        Google'un 2009'dan bu yana Hamina veri merkezine ve ilgili altyapısına 3,5 milyar avro yatırım yaptığı belirtilen açıklamada, veri merkezinin o tarihten bu yana Finlandiya'daki yerel ekonomiye katkıda bulunduğu ve yeni yatırımla şirketin ülkedeki toplam yatırımını 4,5 milyar avronun üzerine çıkacağı ifade edildi.

        YAPAY ZEKA VE DİJİTAL ALTYAPIYA YATIRIM

        Finlandiya için yapay zeka ve dijital altyapıya yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, Hamina'daki tesiste 400 kişinin istihdam edildiği ve veri merkezi tamamen faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 kişiye daha istihdam sağlanacağı bildirildi.

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        Açıklamada, veri merkezindeki ısının bölgesel ısıtma için yeniden kullanılmasına yönelik de Haminan Energia ile yeni bir ortaklık yapıldığı aktarıldı.

        Geri kazanılan ısının hacminin Hamina'nın bölgesel ısıtma ihtiyacının tahminen yüzde 80'ine denk geldiği belirtilen açıklamada, bunun büyük ölçüde fosil yakıta bağımlı olan bölgedeki evleri, okulları ve kamu hizmet binalarını ısıtmak için kullanılacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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