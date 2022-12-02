Google Chrome'dan kullanımı kolaylaştıran yeni özellikler! Sekmeler arasında kaybolmaya son...

SES VE VİDEO SEKMELERİNİ KOLAYCA BULUN

Yoğun iş programınız arasında bir yandan görüntülü konuşuyor bir yandan Google sekmeleri arasında kayboluyorsanız bu özellik tam size göre!

Yeni güncellemeyle beraber sekme araması yaptığınızda "Ses ve Video" bölümünden arkada oynayan videoları, görüntülü sohbeti veya diğer sesleri ayrı bir bölümde görebileceksiniz.

Bunun için;

- Tarayıcının üst tarafındaki sekme arama simgesini tıklayın.

- Açık video sekmelerinizi Ses ve Video bölümünde bulabilirsiniz.