Google Chrome'dan kullanımı kolaylaştıran yeni özellikler! Sekmeler arasında kaybolmaya son...

İLGİLİ SEKMELERİ BİR ARAYA TOPLAYIN
Yeni güncellemeyle beraber birbiriyle alakalı sayfaları bir grupta toplayabilir ve grubu adlandırıp renkle kodlayabilirsiniz.
Böylece, karışık bir Google penceresi yerine düzenli ve kullanımı kolay bir pencereniz olabilir.
Bunun için;
-Bir sekmeyi sağ tıklayın, ardından sekmeyi yeni gruba ekleyi tıklayın.
- Grubunuzu adlandırın, bir renk seçin ve entera basın.
- İstediğiniz kadar sekmeyi sürükleyerek gruba ekleyebilirsiniz.
- Görünümü daraltmak veya genişletmek için grup adını tıklayın.