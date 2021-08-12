Post-pandemi: Google’dan evden çalışanlara maaş kesintisi

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Reuters tarafından görülen Google’ın ödeme hesaplayıcısına göre, kalıcı olarak evden çalışmaya seçen Google çalışanları, maaşlarında farklı kesintiler görebilir.

Daha önce, Facebook ve Twitter, yaşam koşullarının daha ucuz maliyette olduğu bölgelere kalıcı olarak taşınan ve bu nedenle de uzaktan çalışmayı tercih eden çalışanlarının maaşında kesintiye gittiğini duyurmuştu.

Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen ve genellikle diğer büyük işverenler için eğilimleri belirleyen bir deney kapsamında, pandemi öncesi, özellikle uzun mesafeye gidip gelen çalışanların, ofise dönmedikleri takdirde maaş kesintisi ile karşı karşıya kalabileceği ortaya çıktı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Google çalışanı, başta uzaktan çalışmayı düşündüğünü söyledi ancak şirketin evden çalışmayı tercih edenlerin maaşlarında uygulayacağı yüzde 10’luk bir kesintinin kendisi için çok fazla olduğunu söyleyerek iki saatlik işe geliş süresine rağmen bu kararından vazgeçti.

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan St. Louis'deki Washington Üniversitesi’nde Profesör Jake Rosenfeld, Google’ın bu adımının etkilerinin büyük olacağını söyleyerek eleştiride bulundu.

Rosenfeld, "Açık olan şey, Google'ın bunu yapmak zorunda olmadığıdır. Google, çalışanlara tanım gereği önceki ücretlerinin yüzde yüzü üzerinden ödeme yaptı. Yani uzaktan çalışmayı seçen işçilerine, almaya alışık oldukları parayı ödeyemeyecekleri gibi değil.” ifadelerine yer verdi.

Çalışanların adreslerine göre de belirlendiği bilinen Google’ın maaş politikasına ilişkin Reuters, maaş kesintisi kararının, bölgelere göre de farklılık göstereceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Örneğin, San Francisco'dan Tahoe Gölü bölgesine taşınan bir çalışanın maaşında yüzde 25’e varan bir kesinti gerçekleşebilir.