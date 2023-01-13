CHAT GBT NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?
Teknoloji gündeminde önemli bir yere sahip olan yapay zeka modeli, CEO Sam Altman ve Peter Thiel gibi isimler sayesinde 30 Kasım 2022 tarihinde beta sürümü ile insanlarla buluştu. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden yapay zeka uygulaması, sohbet tabanlı çalışıyor.
Chat GBT’nin temel amacı kullanıcın sorduğu soruya, gerçek zamanlı bir şekilde yanıt oluşturabilmek. Kendisine sorulan sorulara en doğru şekilde cevap veriyor ve yanıtlarını kitaplar, makaleler ve web sitelerini kullanarak en doğrucu şekilde aktarmaya çalışıyor.