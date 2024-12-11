Gonzo Tuğrul 13 Aralık'ta Sahne Joker'de!
Meslekte 50. yılını tamamlayan duayen gazeteci Tuğrul Eryılmaz tek kişilik gösterilerine başlıyor!
Giriş: 11.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:19
Yılların deneyimli gazetecisi Tuğrul Eryılmaz, Gonzo Tuğrul adını verdiği tek kişilik sahne performansıyla gösterilerine başlıyor.
Anılar, güncel olaylar, siyaset, politika, dizi, film dünyası ve aşk... Eryılmaz 13 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da Beyoğlu Sahne Joker'de yapacağı prömiyerle izleyicilerin karşısına çıkacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ