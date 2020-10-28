Gönüllülerin tasarladığı çantalar sığınmacı ailelerin çocuklarına hediye edilecek

AA

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimince fonlanan Ankara'da Yerinden Edilmiş Çocukların Baş Etme Mekanizmalarını Güçlendirme Projesi'nde 12 gönüllü görev aldı.

Türk Kızılay Keçiören Çocuk Koruma Merkezinde bir araya gelen gönüllüler, kentte yaşayan sığınmacıların çocukları için keçeden çanta yapmaya karar verdi. İnternetten çanta yapımını öğrenen gönüllüler, çeşitli faaliyetlerde bir araya geldikleri çocukların hayal dünyasında tasarladığı çantaların yapımına başladı.

Gönüllüler, çantaları en kısa sürede tamamlayıp evlerinde ziyaret edecekleri çocuklara hediye etmeyi amaçlıyor.

- Amaç çocukları sahiplenmek

Proje Koordinatörü Dilan Can, AA muhabirine, yerinden edilmiş ailerin çocuklarına destek amacıyla böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Çocuklar için ayrıca birçok etkinlik yaptıklarını bildiren Can, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu keçe atölyesi de yine aynı çalışmalar kapsamında ortaya çıktı. Çocukların bir kısmının ihtiyaçlarını bağışlarımızla bir kısmını da yaptığımız aktivitelerle karşılamaya çalışıyoruz. Okula ya da herhangi bir yere giderken eksikliğini hissettiği bir çantası olsun istedik. Burada gönüllülerimizden destek alarak bu işe başladık. Gönüllülerimiz, çantayı hediye edeceği çocuğu hayal ederek tasarlıyor. Mülteci çocuklara hem okul hayatlarında hem de gündelik yaşamlarında destek olmak istiyoruz. Çantaları çocuklara verdiğimizde gönüllülerimizle aralarında bir bağ olacak. Bu iletişim devam edecek."

Çocuklara yaptıkları etkinliklerle yaşadıkları olumsuzlukları unutturmak istediklerinin altını çizen Can, şu ifadeleri kullandı:

"Mülteci çocukların hayata ve topluma katılımını artırmak ve dışlanma hissinden arındırmak istiyoruz. Onlarla kardeşlik duygusunu kurmaya çalışıyoruz. Yaşadıkları travmadan dolayı kendilerini toplumda soyutlamaları söz konusu. Kendi akranlarıyla iletişim kurarken zorlanabiliyorlar. Biz biraz da bu ilişkileri kurarak onların yaşadığın travmatik durumlarını gidermeye çalışıyoruz."

Genç Kızılay gönüllüsü Fatma Betül Aydoğan da gönüllülerin hepsinin çok fedakar olduğunu belirterek, "Çanta yapmayı bilmiyordum. İnternetten bakarak öğrendim. Yaptığımız çantaları çocuklara hediye etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çantanın bir mülteci çocuk için daha elzem olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok sevineceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Genç Kızılay gönüllüsü Serhat Ürekli etkinliği çocukların gönlüne dokunabilmek için yaptıklarını söyleyerek, "Mültecilerin sorunlarıyla ilgileniyorum. Ülkemizde çok fazla mülteci çocuk var. Bir çoğu eğitimini iyi şartlar altında almıyor. Çantaları yaparken mülteci bir çocuğa hediye edeceğim duygusuyla çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.