Gönüllüler kurdukları platformla ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrenciye ücretsiz özel ders veriyor - İSTANBUL

AA

Platform, 15 kişilik koordinasyon ekibiyle 1,5 yıllık hazırlık sürecinin ardından kuruldu ve kısa sürede 400'ün üzerinde gönüllü sayısına ulaştı.Bine yakın öğrenciye ücretsiz özel ders imkanı sunan platform gönüllüleri, birebir atölyelere ek olarak, psikolojik destek, blog, LGS soru çözümü ve birçok alanda verdikleri eğitimlerle çocukların geleceklerine yön veriyor."Çocukların hayallerine dokunmak" en büyük hedefimiz diyen gönüllüler, AA muhabirine platformla ilgili açıklamalarda bulundu.Platformun kurucularından Günaydın, ilk günden itibaren takım ruhuyla çalıştıklarını söyledi.Günaydın, sadece özel ders verme amacıyla hareket etmediklerini, özellikle çocukların geleceklerine yön vermek istediklerini belirterek, "4 öğrenciyle başladık. Zamanla giderek büyüdük. Amacımız ders verdiğimiz bir çocuğun hayatını güzelleştirmek. Onlara hayal kurdurmaya çalışıyoruz. Bu her şeyden daha güzel." dedi.Gönüllülerden Tuğba Uslu, çocukları seçerken çok hassas davrandıklarını, özellikle gelir seviyesi düşük dezavantajlı bölgelerde yaşayanlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi."İhtiyacı olmadığına inandığımız çocukları kabul etmiyoruz." diyen Uslu, sosyal medya üzerinden yaptığımız ilanlara başvuralar geliyor ve onları değerlendirerek karar veriyoruz. Eğitimlerden sonra gönüllü olmak isteyen velilerimiz bile oldu." ifadelerini kullandı.Korona pandemisi sürecinde platforma olan ilginin ve eğitimlerin sayısının arttığını söyleyen gönüllü İpek Meydancı da, "Atölyelerimize veliler de çok ilgi gösterdi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Ev içinde aileleri de etkinliklere katmaya çalıştık. Tüm Türkiye'den gönüllülere ve çocuklara ulaştık." diye konuştu.Gönüllü Özge Kobak, çocuklarla iletişimin zorluklarını göz önünde bulundurarak gönüllüler için de oryantasyon programları düzenlendiğini ve eğitimlerin hepsinin koordinasyon ekibi tarafından tek tek denetlendiğini söyledi.Ekipten Safa Kaya da koronavirüs döneminde platforma olan ilginin artmasına rağmen 400 gönüllünün koordineli bir şekilde yüzlerce öğrenciye sorunsuz özel ders vermeyi başardığının altını çizdi.Platform 1-15 Temmuz tarihleri arasında onlarca kurum ve yüzlerce gönüllünün iş birliğiyle düzenleyecekleri yaz festivali atölyelerinde binlerce öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.