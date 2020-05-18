Gönüllüler günde 300 maske, 150 tulum üretiyor

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Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede etkin görev yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla gönüllüler eliyle günde ortalama 300 antibakteriyel maske ve 150 tulum üretiliyor.

Kovid-19 ile mücadele sürerken Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde önemli bir çalışma gönüllük esasıyla yürütülüyor.

Salgın nedeniyle eğitime ara verilen Halk Eğitim merkezlerinde hummalı bir çalışmayla antibakteriyel maske ve tulum dikiliyor.

"Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki seramik biçimlendirme, aşçı yardımcılığı ve kadın giyim modelist yardımcılığı eğitimlerini veren eğitmenler ve kursiyerler maske ve tulum hazırlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB-HBÖGM) ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında dikiş atölyelerindeki ekipman, salgın sürecinde maske ve tulum üretimi için kullanılıyor.

Mutfak atölyelerindeki ekipman ise yemek hizmetinde değerlendiriliyor.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi de dezenfeksiyon ve malzeme teminiyle projeye destek veriyor.

Konferans salonunun dikiş atölyesine çevrildiği Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde günlük ortalama 300 maske ve 150 tulum üretiliyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Özlem Erdem, 17 Haziran 2019'dan bu yana devam eden Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi çerçevesinde geçen yıl aralık ayında başlayan mesleki eğitimlerin oldukça verimli ve etkin bir biçimde devam ettiğini belirtti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla eğitimlerine ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Erdem, "Fakat projemize dahil olan İstanbul Sultangazi ve Zeytinburnu, Denizli Pamukkale, Adıyaman Kahta gibi halk eğitimi merkezleri sağlık çalışanlarımıza destek olmak amaçlı, üretime sosyal mesafeyi koruyarak devam ettiler. Bunlardan biri de Diyarbakır'daki Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi." ifadelerini kullandı.

SGDD-ASAM Proje Koordinatörü Gamze Efe de mart ayının ortasından itibaren koronavirüs salgını sebebiyle bir süre eğitimlerine ara vermek durumunda kaldıklarını, projeye dahil olan 18 halk eğitimi merkezinden bazılarının sağlık çalışanlara destek olmak amaçlı, üretime sosyal mesafeyi koruyarak devam ettiklerini aktardı.

Diyarbakır'daki Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde de yaklaşık 2 aydır PEP Projesinin 4 usta öğreticisinin ve bazı yararlanıcılarının da gönüllü olarak dahil olduğu sınıflarda, dikiş üretimi dersleri için GİZ desteğiyle temin ettikleri makinelerle maske ve tulum üretimi yapıldığını aktaran Efe, "Böyle bir zamanda, hem PEP Projesi personelinin hem de yararlanıcılarımızın özverili bir şekilde hastanelerimize, maske ihtiyacı olan kurumlarımıza destek vermesi ve gönüllü çalışmaya azimle devam etmesi, oldukça gurur verici." diye konuştu.