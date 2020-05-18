Gönüllüler günde 300 maske, 150 tulum üretiyor

Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede etkin görev yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla gönüllüler eliyle günde ortalama 300 antibakteriyel maske ve 150 tulum üretiliyor.
Kovid-19 ile mücadele sürerken Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde önemli bir çalışma gönüllük esasıyla yürütülüyor.
Salgın nedeniyle eğitime ara verilen Halk Eğitim merkezlerinde hummalı bir çalışmayla antibakteriyel maske ve tulum dikiliyor.
"Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki seramik biçimlendirme, aşçı yardımcılığı ve kadın giyim modelist yardımcılığı eğitimlerini veren eğitmenler ve kursiyerler maske ve tulum hazırlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB-HBÖGM) ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında dikiş atölyelerindeki ekipman, salgın sürecinde maske ve tulum üretimi için kullanılıyor.
Mutfak atölyelerindeki ekipman ise yemek hizmetinde değerlendiriliyor.
Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi de dezenfeksiyon ve malzeme teminiyle projeye destek veriyor.
Konferans salonunun dikiş atölyesine çevrildiği Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde günlük ortalama 300 maske ve 150 tulum üretiliyor.
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Özlem Erdem, 17 Haziran 2019'dan bu yana devam eden Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi çerçevesinde geçen yıl aralık ayında başlayan mesleki eğitimlerin oldukça verimli ve etkin bir biçimde devam ettiğini belirtti.
Koronavirüs salgını dolayısıyla eğitimlerine ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Erdem, "Fakat projemize dahil olan İstanbul Sultangazi ve Zeytinburnu, Denizli Pamukkale, Adıyaman Kahta gibi halk eğitimi merkezleri sağlık çalışanlarımıza destek olmak amaçlı, üretime sosyal mesafeyi koruyarak devam ettiler. Bunlardan biri de Diyarbakır'daki Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi." ifadelerini kullandı.
SGDD-ASAM Proje Koordinatörü Gamze Efe de mart ayının ortasından itibaren koronavirüs salgını sebebiyle bir süre eğitimlerine ara vermek durumunda kaldıklarını, projeye dahil olan 18 halk eğitimi merkezinden bazılarının sağlık çalışanlara destek olmak amaçlı, üretime sosyal mesafeyi koruyarak devam ettiklerini aktardı.
Diyarbakır'daki Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde de yaklaşık 2 aydır PEP Projesinin 4 usta öğreticisinin ve bazı yararlanıcılarının da gönüllü olarak dahil olduğu sınıflarda, dikiş üretimi dersleri için GİZ desteğiyle temin ettikleri makinelerle maske ve tulum üretimi yapıldığını aktaran Efe, "Böyle bir zamanda, hem PEP Projesi personelinin hem de yararlanıcılarımızın özverili bir şekilde hastanelerimize, maske ihtiyacı olan kurumlarımıza destek vermesi ve gönüllü çalışmaya azimle devam etmesi, oldukça gurur verici." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!