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        Gönüllü turizm elçileri İstanbul'da sahaya iniyor

        İstanbul Fatih'te her yıl düzenlenen 'Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin yeni dönemi başladı. Türkiye'ye gelen turistlere yardımcı olmak ve gençlerin yabancı dillerini geliştirmek amacıyla 13'üncüsü düzenlenen projede bu yıl 400 turizm elçisi yer alıyor. Tanıtım toplantısının yapıldığı proje 2 ay boyunca devam edecek

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 14:23
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        Gönüllü turizm elçileri İstanbul'da sahaya iniyor
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        Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen projenin tanıtım toplantısı 19 Temmuz’da Sultanahmet Meydanı Alman Çeşmesi yanında gerçekleştirildi.

        2 ay sürecek olan projenin toplantısına; Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve bu yıl mülakata girerek turizm elçisi olmaya hak kazanan turizm elçileri katıldı.

        “İSTANBUL’UN SAHİP OLDUĞU KÜLTÜR MİRASININ YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ FATİH'TE YER ALIYOR"

        Genç turizm elçilerine seslenen Başkan Turan, “İstanbul’un sahip olduğu kültür mirasının yaklaşık üçte biri Fatih'te yer alıyor. Her mevsim turizme açık olan ilçemiz, bütün tarihi bölge ve yapıları ile devasa bir açık hava müzesi. Her yıl, ülkemizin diğer şehirlerinden, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçi, büyük bir ilgi ve hayranlıkla bu açık hava müzesini geziyor. Şehrimizi gezip görmeye gelen misafirlerin en güzel şekilde ağırlanmasında bu kadim şehrin sakinleri olarak hepimize görevler düşüyor. Bu vesileyle, göstereceğimiz konukseverliğin, ülkemizin kültürel değerlerinin tanıtımına değerli katkılar sağlayacağını önemle hatırlatmak isterim” açıklamasını yaptı.

        “6 AYRI NOKTADA 9 FARKLI DİLLE YER ALACAKLAR”

        Başkan Turan projenin bu yılki detaylarına ilişkin açıklamasında şu bilgilere de yer verdi:

        “Fatih Belediyesi olarak bu güzel göreve en çok gençlerimizin layık olduğunu düşünüyoruz. 'Gönüllü Turizm Elçileri' başlığıyla yıllardır yürüttüğümüz proje sayesinde birçok gencimiz, yaşadığı şehrin mazisini, kültürünü, tarihi eserlerini en iyi şekilde öğrendi ve edindiği birikimi İstanbul’un tanıtımında değerlendirdi. Bu yıl, Gönüllü Turizm Elçileri projemize, bin 500 başvuru oldu. Yapılan yazılı sınav ve sözlü mülakat sonucunda, 400 gencimiz Gönüllü Turizm Elçisi olmaya hak kazandı. Turizm elçilerimiz; 1 koordinatör, 6 süpervizör eşliğinde, şehrimize gelen misafirlerimize rehberlik hizmeti sunacaklar. Gülhane, Eminönü, Divanyolu, Sultanahmet, Ayasofya ve Beyazıt’tan oluşan 6 noktada; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Farsça, Korece, Çince ve Japonca olmak üzere toplam 9 dilde hizmet verecekler. Tüm Gönüllü Turizm Elçilerimizi tebrik ediyorum.”

        "KENDİMİZİ GELİŞTİRME FIRSATI YAKALIYORUZ"

        Gönüllü turizm elçilerden 17 yaşındaki Halil Gök, “Fatih'te gönüllü turizm elçileri olarak insanlarla dil becerilerimizi, iletişim becerilerimizi geliştiriyoruz. Sosyalleşmek için bir anlamda gönüllü turizm elçisi olarak çalışıyoruz. İnsanlara yardımcı oluyoruz. Bu konuda çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslı hissediyorum. Hepimiz Türkiye gibi kültürel, sosyal anlamda zengin bir ülkede kendimizi geliştirmek adına ülkemizi daha fazla gezmeye özen göstermeliyiz. Gezerken de bizi bulmayı unutmayın. Ben İngilizce konuşuyorum. Turistler de konuştuktan sonra çok memnun kalıyorlar. Böyle bir projenin bu alanda yapılması turistler açısından da çok faydalı oluyor. Aynı zamanda bizim de kendimizi özgüven açısından geliştirmemize katkı sunuyor" dedi.

        17 yaşındaki turizm elçilerinden Cansu Mevki Daraganlı ise “Bu proje kendimizi geliştirmek, sosyalleşme, turistlerle iletişim kurma, dilimizin gelişimi açısından yani birçok açıdan gayet güzel ve etkileyici. O yüzden burada bulunduğum için çok şanslı ve mutlu hissediyorum” şeklinde konuştu.

        #haberler
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