Gönüllü öğretmenler, öğrencilerin geleceği için her gün stüdyoya giriyor - ISPARTA

Çeşitli branşlardaki 16 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerine evden devam eden öğrencilere destek olmak istedi.Bunun üzerine öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir çalışmayı hayata geçirdi.Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kamera ve akıllı tahta sisteminin bulunduğu bir stüdyo hazırlandı. Öğretmenlerden 12'si günde birer saat canlı yayınlarla öğrencilerin karşısına çıkıyor. Öğretmenlerden 4'ü de canlı yayın teknik ekibinde bulunuyor.Gönüllü öğretmenleri takip eden öğrenciler, derslere de aktif katılım sağlıyor.- "İsteyen her öğrenci eğitime katılabiliyor"İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük binasında hazırlanan stüdyoda, gönüllü öğretmenlerin kendilerine ayrılan saatte, derslerini verdiğini söyledi.Öğrencilerin eğitime her alanda ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, pazartesi eğitimlere başladıklarını, salgın tehlikesi geçtiğinde de telafi ve destek eğitimlerine devam edeceklerini bildirdi.Verimli bir çalışma olduğunu aktaran Yılmaz, "Sınavlara yönelik canlı yayınla dersler yapıyoruz. Bu dersleri sadece Isparta'daki öğrencilerimiz değil, farklı illerdeki öğrenciler de izliyor. Türkiye'nin çok farklı illerden dönüş sağlayan öğrencilerimiz bile var. Şu an hızla artan bir izleyici kitlesine sahibiz." diye konuştu.- "Zorlu süreci birlikte geçirmeye çalışıyoruz"Eğitime katılan Türkçe öğretmeni Ayşegül Kaya ise zor süreçte yanlarında olmaya çalıştıkları öğrencilere yardım etmek istediklerini söyledi.Kendilerinin ders ortamında gibi anlatım yaptıklarını belirten Kaya, "Biz dersimizi veriyoruz, internet üzerinden bize ulaşan, dersimizi dinleyen öğrencilerin sorularına da yanıt veriyoruz. Zorlu süreci birlikte geçirmeye çalışıyoruz." dedi.Biyoloji öğretmeni Tuncay Yasan da uygulamanın evde kalan öğrenciler için çok faydalı olduğunu kaydetti.Öğrencileri eğitimden uzak tutmamak ve geri kalan ders konularını tamamlayabilmek için gönüllü olduğunu aktaran Yasan, "Öğrencilerimizden son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Öğrencilerle diyalog halindeyiz. Onların konulardan geri kalmamasını, tatilde değil uzaktan eğitimin içerisinde olduklarını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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