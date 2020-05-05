Güneysu Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi için çalışma başlatıldı. Kurulan tezgahlarda gönüllü görev alan kadınlar işe koyuldu. Top halinde gelen kumaşlar önce makinede kıvrılarak kesimi yapılıyor, ardından dikilerek ütüleniyor. Günde 30 bin dolayında maske üretiliyor. Paketlenen maskeler, kolilerle Valiliğe gönderilerek dağıtımı yapılıyor.
Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı projesi kapsamında Rize Valiliği´nin desteğiyle maske üretim makinesi satın aldıklarını belirterek, "Hem Güneysu ilçesi, hem de Rize merkez ve diğer ilçeler için günde 30 bin maske üretimi yapılmaktadır. Ülkemizin ve ilçemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği bu günlerde Güneysulu fedakar ablalarımız, kardeşlerimiz bizde bu mücadelede varız diyerek vatandaşlarımıza ücretsiz maske temin etmeleri için emek harcamalarını örnek bir davranış olarak görüyoruz" dedi.
'TALEBE GÖRE SAYIYI ARTIRABİLİRİZ'
Güneysu Halk Eğitim Müdürü Adnan Yığcı da maske üretiminde çalışan gönüllü kadınlara teşekkür ederek, "Üretime başladığımızda elle kesim yapıyorduk. Şu an kesme makinesi aldık. Günlük 30 bin maske için kesim yapabiliyoruz. Bu sayı talep artınca 100 binlere çıkabilir. Rize´nin ilçelerinden gelen taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz maske il ilçelerimizde vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Güneysu ilçemizden gelen herkese de maske veriyoruz. Esnafımıza kamu kurumlarına maskeleri gönderiyoruz. Şu an çay fabrikalarından talep var. Onlara maske yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
5 çocuk annesi Rukiye Mutlu (57) gönüllü olarak maske üretimine katkı vermek için her gün 8 saat çalıştıklarını belirterek, "Bu salgında bizde üzerimize düşeni yapmak için kollarımızı sıvadık. Vatanımız milletimiz ve çocuklarımız için bunu yapıyoruz" dedi.
Gürcan Bayraktar ise "Allah sağlık verdikçe biz burada üretim yapacağız. İnşallah tez zamanda bu virüs kaybolur. Ramazan olduğu için ben kendim ancak 500 tane üretebiliyorum. İnşallah bu salgınla mücadelede bizim de küçükte olsa katkımız olur" ifadelerini kullandı.
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