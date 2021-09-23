Gönüllü gençler işitme engelli öğrenciler için maske atölyesine girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan atölyede maske üretimi yapan gençler, dudak okuyarak iletişim kuran işitme engellilerin maske nedeniyle zorluk yaşadığını fark etti.
Bunun üzerine "Şeffaf İletişim" projesini hayata geçiren gençler, ağız kısmı şeffaf maskeler üretti. Gençler, işitme engellilerin eğitim gördüğü okulları ziyaret ederek maskeleri öğrencilere ulaştırdı.
Maskeler, karşısındaki kişilerle iletişim kolaylığı sağladığı için işitme engelli öğrencileri memnun etti.
- "Projeyle işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladık"
Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, "Şeffaf İletişim" ismini verdikleri projeyle işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.
Sadece engellilerin değil onlarla iletişim kurmak isteyenlerin de düşünüldüğünü belirten İnce, "İşitme engelli birey kadar karşısında onunla iletişim kurmak isteyen öğretmen veya veli için de önemli bir proje. Dudakların okunabilmesi amaçlı tasarladığımız maske sayesinde iletişim kolaylaştı. Bu maskeyi iki tarafın da kullanması önemli. Hem salgının önüne geçebilmek için maske kullanılmış oluyor hem de maskenin şeffaflığı sayesinde iletişim sağlanmış oluyor." diye konuştu.
- "Dersler daha verimli geçiyor"
Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Dilek Kar da okulda 7 işitme engelli öğrencinin bulunduğunu, bu çocukların dudak okuyarak eğitim gördüğünü, bu anlamda maskelerin iletişim konusunda büyük kolaylık sağladığını söyledi.
Projenin kendileri için büyük anlam taşıdığını anlatan Kar, " Öğrencilerimiz öğretmenleriyle fiziksel temas kurmak zorunda kalıyordu. Bu maske iletişim kurmak anlamında çok büyük önem arz ediyor. Dudak okumaya alışık çocuklarımız zorlanıyordu. Temas azalmış olacak ve sağlıklı bir ders yapmış olacağız." dedi.
Sınıf öğretmeni Damla Sağla ise maske sayesinde işitme engelli öğrencilerle daha iyi iletişim kurmaya başladıklarını, derslerinin daha verimli geçtiğini ifade etti.
Öğrencilerden işitme engelli Büşra Bartan, maskeyi beğendiğini ve kullanışlı bulduğunu kaydetti.
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