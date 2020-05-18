Gönüllü gençler ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokunuyor - MUŞ

AA

Kentte yaşayan Mehmetşah Balkaya öncülüğünde bir araya gelerek "Muş Şivesi Grubu"nu oluşturan gönüllü gençler, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için sosyal medyada kampanya başlattı.Bu sayede birçok hayırsevere ulaşarak topladıkları giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan gençler, rahatsızlığı bulunan Arzu Kaya'yı evinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.Muş Şivesi Grubu Başkanı Mehmetşah Balkaya, yaptığı açıklamada, yetim çocukları sevindirmek ve onların gönüllerine dokunmak için çaba gösterdiklerini söyledi.Zengin, fakir ayırımı yapmadan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olabilmek için Muş ve ilçelerinde faaliyet yürüttüklerini ifade eden Balkaya, "Malazgirt ilçemizde yaklaşık 40 ailemize ve çocuklarına ayakkabı yardımında bulunduk. Rabbim hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun. Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek." dedi.