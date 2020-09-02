Gönüllü gençler farkındalık oluşturmak için caddelerde maske ve eldiven topladı - VAN

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Gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uygulayarak cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.''Lütfen kullandığınız maske ve eldivenlerinizi sokaklara atmayın'' yazılı afişleri caddelere asan gençler, buldukları maske ve eldivenleri çöp poşetlerine doldurdu.Gençlik Lideri Nahide Kübra Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastalık riski taşıyan atık maske ve eldivenleri topladıklarını söyledi.Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını isteyen Karaca, ''Yerlere lütfen maske, atık eldiven atmayalım. Yerlere atılan bu atıklar virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına neden olabiliyor. Bu atıkları gördüğümüzde duyarlı bir şekilde kendi önlemlerimizi de alarak çöpe atmalıyız. Sadece insanların değil, hayvan sağlığını da kötü etkiliyor. Van Gölü'nde, mesire alanlarında, sokaklarda her yerde yerlere atılan maske ve eldivenleri görüyoruz. Bu konuda daha duyarlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.Gönüllülerden Taha Demir de gençlik merkezi olarak sokaklara, mesire alanlarına, park ve bahçelere atılan maske ve eldivenleri toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.