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Gönüllü berber evsizlerin saç ve sakal tıraşını yapıp paylaşıyor - Haberler

Gönüllü berber evsizlerin saç ve sakal tıraşını yapıp paylaşıyor

İngiliz berber Joshua Coombes, Londra, Paris, Amsterdam ve daha pek çok şehrin sokaklarında karşısına çıkan evsizlerin saç ve sakal tıraşını ücretsiz olarak yapıyor. Yıllardır seyyar berberlik yapan gönüllü adam, evsizlere sadece para vermenin yeterli olmadığına inanıyor

14.07.2021 - 10:50 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • İngiliz berber Joshua Coombes, yıllardır sokak sokak geziyor, denk geldiği evsizlerin saç ve sakallarını ücret almadan kesiyor. 

  • 33 yaşındaki gönüllü berber, evsizlerin saçlarını keserken hikayelerini dinliyor. Coombes aslında diğer berberlerle aynı işi yapıyor ancak dükkanını sokaklara, caddelere taşıyor.

  • Çantasında her zaman makas, tarak, tıraş makinesi taşıyan Coombes'un bu işe başlaması ise sekiz sene öncesine uzanıyor.

     

     

  • O zamanlar müzik grubunda gitar çalarken berberliğe başlayan Coombes için saç kesmek, zamanla bir tutku haline dönüşmüş. Coombes, bu yeteneğini daha sonra sokağa taşımış.

  • Evsizlerle vakit geçirdikten sonra sokaklardan kopamayan gönüllü berber, "Sokağa çıktığımda insanların yanına gidiyor ve onlarla sohbet ediyorum. Sonra makasımı elime alıyorum ve bir şekilde saygınlıklarını kazandırıyorum. Onların görünür olmalarını sağlayarak var olduklarını hissetiriyorum" diyor.

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