Evsizlerle vakit geçirdikten sonra sokaklardan kopamayan gönüllü berber, "Sokağa çıktığımda insanların yanına gidiyor ve onlarla sohbet ediyorum. Sonra makasımı elime alıyorum ve bir şekilde saygınlıklarını kazandırıyorum. Onların görünür olmalarını sağlayarak var olduklarını hissetiriyorum" diyor.