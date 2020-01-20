Sanatçı, "Sinek küçük, mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum. Geçmiş, gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi? Bütün güzel hislerim uçtu, gitti" demişti.

Ancak Yazar daha sonra Mağden ile barışmıştı.