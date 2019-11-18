18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Usta sanatçı Gönül Yazar, bir süredir yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyordu.
Bu birliktelik yaşanırken Rüzgar Mağden ile ilgili yapılan şok açıklamalar magazin gündeminde şok etkisi yarattı.
Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden’in göründüğü gibi olmadığını belirten bir kadın şunları söyledi:
İki sene önce Rüzgar Mağden arkadaşım Doğa’nın hayatına girdi, ona cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştı. Arkadaşımın sevgilisiyle arasını açtı, onu defalarca İstanbul’a davet etti.
Arkadaşım ona güvenip gitmedi, kendisi hasta ruhlu birisidir. Rüzgar Mağden’in gerçek yüzünü ona en yakın insanlar bile çözemedi. Ben Gönül Yazar’a söyledim yaptıklarını, o da bana ‘erkektir yapar’ yanıtını verdi.
Rüzgar Mağden ise iddialara şu sözlerle yanıt verdi:
Çok önceden internette bir fotoğraf gördüm ve o kişiden hoşlandım. Bu insanla sadece internet üzerinden konuştum. Videolu mesajlar göndermiş olabilirim ama hiç buluşmadım.
Sonradan öğrendim ki o fotoğrafından hoşlandığım kadın yabancı bir modelmiş, konuştuğum kişi beni kandırmış. Gerçeği öğrenince de konuşmamızı bitirdim. Olay bundan ibaret. İyi giden bir ilişkim olduğu için bana iftira atıyorlar.
Gönül Yazar bu açıklamalardan sonra Rüzgar Mağden'den ayrılma kararı aldı. Yazar, "Öğrendiklerimden sonra gözlerine bile bakamıyorum" diyerek Rüzgar Mağden ile yollarını ayırdı.
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