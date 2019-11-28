"BANA İFTİRA ATIYORLAR"

Rüzgar Mağden ise iddialara şu sözlerle yanıt vermişti:



Çok önceden internette bir fotoğraf gördüm ve o kişiden hoşlandım. Bu insanla sadece internet üzerinden konuştum. Videolu mesajlar göndermiş olabilirim ama hiç buluşmadım. İyi giden bir ilişkim olduğu için bana iftira atıyorlar.