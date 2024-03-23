Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sebebi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
Giriş: 23.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:04
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Gönül Yazar'dan üzücü haber geldi. Ayağına pıhtı attığı öğrenilen sanatçı, hastaneye kaldırıldı.
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Gönül Yazar'ın yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
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Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.
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