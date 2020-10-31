Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını "Düşmanın savaş meydanında uğradığı mağlubiyetin neticesidir" sözleriyle yorumlayan Nurullayeva " Azerbaycan ordusu öz topraklarını azat ettikçe işgalci ülke teröre başvuruyor" dedi. Ermenistan'ın mütemadiyen savaş bölgesinden kilometrelerce uzakta bulunan sivil yerleşim bölgelerine saldırdığına dikkat çeken Nurullayeva "Dünya birliği Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına sessiz kalmamalı, hala göz yumuyor. Bu, mesuliyeti Ermenistan ile bölüşmek demektir" şeklinde konuştu.
Nurullayeva 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan çatışmaların 34. gününde Azerbaycan'ın, aralarında stratejik öneme de sahip olan 178 yerleşim birimini geri aldığını belirterek "Bu çok büyük bir zaferdir. Bizim amacımız sonuna kadar tüm topraklarımızı işgalciden azat etmektir. Bunu bütün büyük devletler de kabul etmelidir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sorunun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Azerbaycan Milletvekili "Bölgesel olarak Türkiye ve Rusya çok büyük güç sahibidir. Bu ülkelerin bir araya gelip çaba göstermeleri elbette iyidir" dedi.
"HİÇBİR KUVVET KARŞI DURAMAZ"
Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların geri alınması noktasında Azerbaycan halkının da en az Azerbaycan ordusu kadar kararlı olduğunu belirten Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva "Azerbaycan halkının birlik ve desteği ile ordumuzun kahramanlığı bu şanlı tarihin bir sebebidir. Bu sayede bütün topraklarımız kurtulacaktır. Hiçbir kuvvet Azerbaycan halkının iradesi karşısında duramaz" ifadelerini kullandı.
"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ"
Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva Türkiye'ye de teşekkür ederek "Türk halkının ilk günden beri verdiği manevi ve siyasi destek için müteşekkiriz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!