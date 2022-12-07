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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı bu hafta var mı?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, üst üste iki haftadır özel bölümleriyle ekranlara gelen dizinin bu hafta olup olmadığını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş: 07.12.2022 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT 1'de yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Konuyla ilgili olarak merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

  • GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Gönül Dağı dizisi Dünya Kupası nedeniyle iki haftadır yayınlanmıyordu. 

    Sevilen dizinin bu hafta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

  • TRT 1'in 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yayın akışında "Yerli Dizi" ibaresi bulunuyor ancak söz konusu ibarede yer alan dizinin Gönül Dağı olup olmadığı bilinmiyor.

  • GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer’le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer’in Gedelli’ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer’in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer’i bulabilecekler midir?

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