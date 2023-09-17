Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Taner, Veysel ve Ramazan, roket incelemesi için gelen heyeti Gedelli'de misafir ederler. Roket atışının gerçekleşeceği anda Taner bir şey fark eder. Atış gerçekleşecek midir? Cemile ve Veysel, yıllardır hayal kurdukları bir şeye sahip olurlar. Hayalleri gerçekleştiği an Veysel'in başına ne gelecektir?