Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Gönül Dağı Muammer ölecek mi ve diziden ayrıldı mı? TRT 1 dizisi Gönül Dağı Düğüncü Muammer diziden çıkıyor mu?

        Gönül Dağı Muammer ölecek mi? TRT 1 dizisi Gönül Dağı Düğüncü Muammer diziden ayrılıyor mu?

        TRT1'in yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Gönül Dağı dizisi, dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Dizide, ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar'ın canlandırdığı Muammer, kalbi ile ilgili ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin bilgiler....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı, dün akşam 115. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı dizinin yeni bölümüne Muammer karakterinin yaşadığı kalp krizi büyük heyecana sahne oldu. İşte, ölüp ölmediği büyük merak konusu olan Muammer'in akıbetine dair detaylar...

        • 2

          GÖNÜL DAĞI DÜĞÜNCÜ MUAMMER ÖLDÜ MÜ?

          İlk bölümden bu yana hayat verdiği Muammer'in hikayesini başarılı bir şekilde izleyicilere geçiren Düşenkalkar, senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibarıyla yapımdan ayrılacak.

          Muammer'in kalp krizi geçirip öleceği ve karaktere hayat veren usta oyuncunun diziye bu şekilde veda edeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          GÖNÜL DAĞI DÜĞÜNCÜ MUAMMER KİMDİR?

          Veysel'in babası olarak bilinen Düğüncü Muammer, TRT 1 ekranlarında Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan Gönül Dağı dizisinde rol alıyor. Döndü ile evli olan Muammer, beldede düğün yapıldığında organize yapan kişi olmaktadır.

        • 4

          ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?

          1961 yılında Kıbrıs ve Lefkoşa’da dünyaya gelen Düşenkalkar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Düşenkalkar, daha önce Hanımın Çiftliği, Kayıtdışı, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Gönül Dağı dizilerinde rol almıştır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa