Gönül Dağı Muammer ölecek mi? TRT 1 dizisi Gönül Dağı Düğüncü Muammer diziden çıkıyor mu?

GÖNÜL DAĞI DÜĞÜNCÜ MUAMMER ÖLDÜ MÜ?



İlk bölümden bu yana hayat verdiği Muammer'in hikayesini başarılı bir şekilde izleyicilere geçiren Düşenkalkar, senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibarıyla yapımdan ayrılacak.



Muammer'in kalp krizi geçirip öleceği ve karaktere hayat veren usta oyuncunun diziye bu şekilde veda edeceği tahmin ediliyor.