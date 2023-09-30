Gönül Dağı hayranlarını sevindirecek haber! Eski oyuncu yeniden geliyor...

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizinin başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi isimler yer alıyor. Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini anlatıyor.

TRT 1 ekranlarında 4. sezonuna devam eden Gönül Dağı hikayesi ve karakterleri ile izleyiciler tarafından takip ediliyor.