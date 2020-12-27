Gönül Dağı 10. son bölümünde; Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir? Gönül Dağı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 10. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer’e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer’in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan’ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan’a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman’ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan’ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar’ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek’in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?