Gönül Dağı 1. son bölümü TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Gönül Dağı dizisi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, Gönül Dağı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÖNÜL DAĞI 1. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.. Nerede bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük... Gönül Dağı dizisi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Çocukluk aşkı Dilek'le (Gülsim Ali İlhan) bir gün buluşma hayali kuran Taner'in (Berk Atan) kuzenleriyle yaptığı müthiş icat nelere sebep olacak?