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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gönen'de minibüs devrildi: 7'si polis 10 kişi yaralandı

        Gönen'de minibüs devrildi: 7'si polis 10 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde seyir halindeki minibüs devrildiği kazada 7'si polis 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:00 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:00
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        Minibüs devrildi: 7'si polis 10 kişi yaralandı
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        Bayramiç Mahallesi mevkiinde R.E. (45) idaresindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Gönen ilçesinde toplum destekli polislik faaliyetler için görevlendirilen personelin bulunduğu araçtaki polis memurları Y.K., S.D., Z.A., A.A., E.D., E.M., H.A., öğretim görevlisi E.M., belediye personeli M.D. ve sürücü yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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