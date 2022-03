"SAVAŞ HER TÜRLÜ KÖTÜ"

Can ise birlikte proje baktıklarını ve bu nedenle bir araya gelip, kahve içtiklerini söyledi. Can, daha sonra gazetecilerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili soruları üzerine "Oralara hiç girmeyin. Savaş her türlü kötü. Bu zamanda artık savaş olmamalı, insanlar bu işleri masa başında halletmeli." ifadelerini kullandı.