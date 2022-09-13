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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Meltem Cumbul ile Gonca Vuslateri, birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Gazetecileri karşısında gören Vuslateri, Meltem Cumbul ile alakalı gülerek, "Arkadaşlar acelemiz var. Profesyonel hocadan ders almak, ona oyunculuğu sorup, öğrenmek mükemmel bir şey. Ben çok şanslıyım" dedi.

Cumbul ile Vuslateri, ardından hızlı adımlarla oradan ayrıldı.