Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 3-2 yenerken Sarı-Kırmızılılar'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ses getirdi.

Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Fransız golcü, Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da göndermede bulunarak "Hayvanları seviyorum ama aslan her zaman ormanların kralıdır. Timsah hiçbir zaman aslanla savaşamaz. Sadece timsah değil; kartal, kanarya ve balık da aslanı yenemez. Bunu biliyorum çünkü artık yavru bir aslanla yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Al Hilal kulüp başkanı, Gomis'e bir yavru aslan hediye etmişti.