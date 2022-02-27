Maçın 62. dakikasında Gomis, hava topunda kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Müsabakanın 64. dakikasında penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Gomis'in vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Bafetimbi Gomis maçın 90+8. dakikasında gelişen atakta ise topu filelerle buluşturmayı başardı.

Geçen haftaki Göztepe maçında da iki kez ağları havalandıran Gomis, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Bu arada Gomis'in golü, 2011 yılının ocak ayında faaliyete giren Nef Stadı'nda Galatasaray adına atılan 550. gol oldu.