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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Gomis'in yeni adresi belli oldu - Transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Gomis'in yeni adresi belli oldu

        Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis, Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 11:48
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          Japonya ekibi Kawasaki Frontale, Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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          Transfer sonrası Gomis, "Herkese merhaba, benim adım Gomis ve Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçiririz ve umarım sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim." sözlerini söyledi.

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          Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 23 lig maçına çıkan Gomis takımına 8 gollük katkı sağladı.

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