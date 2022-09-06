Gomis hem sevindiriyor hem üzüyor

İlk kez 2017-2018 sezonunda sarı kırmızılı formayla sahaya çıkan Gomis, o zamandan beri lig'de 5 penaltıdan sonuç alamadı. Bafetimi Gomis böylece Papiss Cisse ile birlikte son 6 altı sezonda Süper Lig'de en çok penaltı kaçıran iki oyuncudan biri oldu.