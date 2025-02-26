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        Gömeç'te Nuri Bozyel Kültür Merkezi törenle açıldı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi tarafından inşa edilen Nuri Bozyel Kültür Merkezi törenle açıldı. Açılışın ardından tiyatrocu Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler hazırladıkları "Hey Gidi Günler" adlı oyunlarını sahneledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:20
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        Gömeç'te kültür merkezi açıldı
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi tarafından inşa edilen Nuri Bozyel Kültür Merkezi törenle açıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nin ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, çocukların etkinlikleri için kullanılacağını söyledi.

        Açılışın ardından tiyatrocu Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler hazırladıkları "Hey Gidi Günler" adlı oyunlarını sahneledi.

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        #Balıkesir Belediyesi
        #Gömeç
        #kültür merkezi
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