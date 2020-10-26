Gölpazarı'ndaki Kovid-19 vaka artışlarının taziyelerden kaynaklandığı belirlendi - BİLECİK

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı mahallede bir haftada iki kişinin vefat ettiğini söyledi.
Tüm uyarılara rağmen vatandaşların taziye ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Şahin, "Genel anlamda bir yükseliş trendi var, bu bir gerçek. Bunların bir kısmı ceviz hasadıyla da bağlantılı. Dışarıdan gelen insanlarla bir temas trafiği oluyor, bu gerekçeyle bazı köylerimizde vakalarımız var. Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.Şahin, koronavirüsle mücadelenin tedbirlere uyularak kazanılacağını vurguladı.
Maske ve sosyal mesafenin olmadığı bir ortamda virüsün çok kolay bulaştığını hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:
"Bu ülkece ve dünyaca verilen bir mücadele. Devletimizin koyduğu kurallara ve tavsiyelerine uymamız gerektiğini son hadiselerden tekrar görmüş oluyoruz. Vatandaşlarımızı gerekli kurallara uymaya ve dikkate davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu süreçten başarılı çıkma şansımız olmaz, bu yüzden gerekli duyarlılığı göstermelerini kendilerinden istiyoruz.Salı günü kurulan pazarımıza çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız gelmesin. Evlerinde, köylerinde ve mahallerinde kalmalarını istiyoruz. Zaruri olmadıkça fazla kalabalık ortamda bulunmamaları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ilçe halkımızdan rica ediyoruz."
İlçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yasaklanmış, Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde ise karantina uygulaması başlatılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!