'Gölgeler İçinde'ye Moskova'da ödül

Erdem Tepegöz’ün yeni filmi ‘Gölgeler İçinde’ dünya prömiyerini yaptığı 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’de ikinci büyük ödül olan Jüri Özel Ödülü-Gümüş George'u kazandı. Kim Ki-Duk, Valeriy Todorovskiy, Andrey Zaitsev gibi usta yönetmenlerin filmleriyle birlikte yer aldığı ana yarışma bölümünde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen filmin yönetmeni Tepegöz ödülünü geçen ay çalıştığı işletmede iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden dayısı Uğur Örtün’e ithaf etti.
‘Gölgeler İçinde’ filmi Türkiye prömiyerini de Moskova’dan bir gün sonra 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Filmin yarıştığı Ulusal Yarışma bölümünün ödülleri de 10 Ekim Cumartesi akşamı sahiplerini bulacak. Rusya’da sinema yazarları listesinde 5 üzerinden 4.1’lik yıldız alan ve Moskova’dan ödülle dönen filmin ekibi aynı anda iki festivalin heyecanını birlikte yaşıyor.
Antalya’dan hemen sonra festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali’nde devam edecek ‘Gölgeler İçinde’, ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor. Yapımcılığını Contact Film Works’un, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği, distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan bilimkurgu türündeki filmin başrolünü ‘Homeland’, ‘Prison Break’, ‘Aladdin’ gibi uluslararası projelerde rol alan Numan Acar üstlenirken, ona filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.
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