Golf Dondurma’da biyo ambalaj seferberliği

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Golf Dondurma, ambalajlarının tamamını geri dönüşümlü yapmak için düğmeye bastı ve ambalajlarının bir bölümünü bitki kökenli ürünlerle değiştirmek için çalışma başlattı.

Golf Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ergün Akkaya “Biyo ambalaj konusunda çalışmalar yapan Biolive şirketi ile ambalaj geliştirme çalışmalarını yoğunlaştırdık. Ambalajlarımızı bitki kökenli ve biyobazlı malzemelerden üretmek için çalışmalara başladık." dedi.

Türkiye'yi İsviçre'de temsil eden bir startup şirketi olan Biolive ile yol almanın gurur verici olduğunu belirten Akkaya, “Halihazırda ambalajlarımızın bir bölümü yeniden işlenebilir malzemeden üretiliyor. Şimdi bütün ambalajlarımızı gözden geçiriyoruz, yıl sonuna kadar ambalajlarımızın tamamını geri dönüştürülebilir kılacağız. Evde tüketilen ürünlerimiz ve mini kaplı ürünlerimiz için plastik hammaddesi ile kompakt oluşturabilen bitki kökenli ve biyo bazlı ambalaj üretimi çalışmalarına hız verdik. İlk hedefimiz bu ambalajlarda yüzde 20 oranında biyo bazlı ürün kullanımını sağlayarak plastik kullanımını azaltılmak. Nihai hedefimiz ise, 2025 yılına kadar ambalajlarımızın tamamının içeriğinde bitki kökenli malzemeleri kullanmak. Bu sayede ürünlerimizin son tüketiciye ulaştırma serüveninde karbon ayak izini minimuma indirmiş olacağız. Çünkü, dünyamıza karşı sorumluyuz ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz.” dedi