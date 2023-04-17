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Golf Dondurma Kahramanmaraş fabrikası yeniden üretime başladı

Golf Dondurma’nın Kahramanmaraş tesislerinin 6 Mart 2023 itibariyle yeniden üretime geçtiği bildirildi. Depremden sonra hem çalışanlarının hem de bölge halkının hizmetine açılan fabrikada 173 kişiye doğrudan, yüzlerce üreticiye de dolaylı olarak iş imkanı sağlanıyor

Giriş: 17.04.2023 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Golf Dondurma Kahramanmaraş fabrikası yeniden üretime başladı
HABERTURK.COM

Üst üste yaşanan depremlerle sarsılan Türkiye, deprem bölgesindeki üretim bantlarının yeniden çalışması ile yaralarını sarmaya başladı. Dondurma markalarından Golf Maraşım’ın üretim merkezi Golf Dondurma Kahramanmaraş fabrikası da yeniden üretime başladı.

2014 yılından bu yana Kahramanmaraş bölgesinden temin ettiği keçi sütü ve çevre bölgelerden temin edilen sahleple Golf Maraşım’ın üretildiği tesis, 173 kişiye doğrudan, yüzlerce üreticiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Deprem sonrası, başta çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere hızlı bir planlama yaparak fabrikayı üretime açtıklarını kaydeden Golf Dondurma Kahramanmaraş Fabrika Müdürü Emin Yıldırım, "Fabrikada ciddi bir hasar oluşmadı ama maalesef dört kıymetli çalışma arkadaşımızı kaybettik" dedi.

Depremin ilk gününden itibaren kriz yönetim ekibinin hızla aksiyon aldığını anlatan Yıldırım, "AFAD ve yerel otoritelerle işbirliği içinde çadır, konteyner ve gerekli malzemelerden oluşan yardım malzemelerini hızla bölgeye yönlendirdik. Yardımlar bölgeye ulaşıp bir nebze olsun normalleşme başlayınca biz de üretime kaldığımız yerden devam etme kararı aldık. Çünkü yaralarımızı gerçek anlamda ancak üreterek sarabiliriz. Fabrika çalıştıkça daha fazla insana aş ve iş sağlayacak" şeklinde konuştu.

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