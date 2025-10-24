Gölette dehşet! Kadın cansız bedeni bulundu!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde mesire alanındaki gölette, temizlik görevlileri tarafından kadın cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda temizlik yapan işçiler ve piknik için gelen öğrenciler, saat 12.00 sıralarında gölette hareketsiz duran bir kişi gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çantası mesire alanındaki bank üzerinde bulunan kadının cesedi, sudan çıkarıldı.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.