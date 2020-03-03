Gölete giren genç boğuldu - KAYSERİ

AA

Alınan bilgiye göre, Gesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı sulama göletine giren Enes Şahin (17),suda çırpınmaya başladı.Bir süre sonra arkadaşları Şahin'i gölette hareketsiz görünce durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma tarafından göletten çıkarılan ceset, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.