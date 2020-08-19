Goldman Sachs'ın Malezya'ya 3,9 milyar dolarlık uzlaşma bedeli ödemesi onaylandı

Malezya basınında yer alan haberlere göre, 24 Temmuz'da Malezya'ya 3,9 milyar dolar ödemeyi kabul eden Goldman Sachs yönetimi, söz konusu taahhüdünü bugün resmi anlaşmaya döktü.
Bankanın 10 gün içinde Malezya hükümetine 2,5 milyar dolar ödeme yapacağı, geri kalan 1,4 milyar doların da Malezya'nın Goldman Sachs'a yönelik suçlamaları geri çekmesi durumunda transfer edileceği açıklandı.
Malezya Başsavcılığı, Aralık 2018'de Goldman Sachs'a, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında "yatırımcıları yanlış bilgilendirme ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık etme" suçlaması yöneltmişti.
Malezya hükümeti, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6,5 milyar dolar için bankadan tazminat talep etmişti.
- 1MDB yolsuzluk soruşturması
Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.
Necip, söz konusu paranın dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz talimatıyla yapılan bağış olduğunu savunmuştu.
İsviçre hükümeti 2016'da yaptığı incelemede, 1MDB'den toplam 4,5 milyar dolar para kaçırıldığını öne sürmüştü.
Necip Rezak aynı yıl davayı soruşturan başsavcıyı görevden almış ve hakkında açılan yolsuzluk davasından aklanmıştı.
Soruşturmalara 2017'de ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmuş ve yolsuzluğa karıştığı öne sürülen Çin asıllı Malezyalı iş adamı Low Taek Jho'ya dava açmıştı.
Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun Mayıs 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında 42 ayrı suçtan yargılanan eski Başbakan, bu suçlardan 7'sinden hüküm giyerek 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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