Goldman Sachs Fed beklentisini yükseltti

Piyasalar Fed'in aralıktaki faiz kararını beklerken Goldman Sachs politika faizi olan federal fon oranına ilişkin tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti.

Banka daha önce faiz artırımları sonucu Fed'in politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Dün yayımladığı raporla ise beklentisini 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 aralığına yükseltti.

Federal fon oranının Mayıs 2023'te tepe yapacağını tahmin eden Goldman Sachs, Fed'in Aralık ayında 50, şubat, mart ve mayıs aylarında da 25'er baz puanlık artırımlar yapacağı öngörüsünde bulundu.

Yüzde 2 enflasyon hedefi kapsamında Fed son olarak 75 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fon oranını yüzde 3.75-4 aralığına çekmişti.