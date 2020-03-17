Reuters

Çin'de koronavirüs vaka sayısı artarken, Goldman Sachs koronavirüsün normal ticari faaliyetler üzerindeki etkisini vurgulayarak Çin ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 9 küçüleceği tahmininde bulundu.

Goldman, dün açıklanan "son derece zayıf" Ocak ve Şubat ayı ekonomik verileri gerekçesiyle, Çin'in ilk çeyreğe yönelik yüzde 2.5 GSYH büyüme tahminini yüzde 9 daralmaya revize etti. Goldman Çin ekonomisinin yıllık GSYH tahminini yüzde 5.5'lik büyüme tahminini de yüzde 3 olarak değiştirdi.

21 YENİ VAKA

Ulusal Sağlık Komisyonu Çin'de dün 21 yeni vaka açıklarken, bu vakalardan 20'sinin ülkeye dışarıdan gelen hastalarla temas kurmuş kişiler oldukları belirtildi. Ülkeye dışarıdan gelen insanlarla temas ettiği için hastalık kapanların sayısındaki ciddi artışın aksine, yerel halktan hastalık kapma sayısı yalnızca bir olarak açıklandı. Bu kişinin ise hastalığın geçtiğimiz yıl ilk defa bildirildiği Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde olduğu belirtildi.